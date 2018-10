Capelli: la prossima stagione li vuole raccolti

Capelli cortissimi o raccolti: il must have della stagione autunno-inverno 2018 che è appena iniziata è lo chignon. Lisci e ordinati, con scriminature nette e decise, i capelli in passerella hanno una vocazione all'eleganza senza tempo. Via libera dunque a orecchini vistosi, a colli importanti e a labbra e occhi in primo piano.