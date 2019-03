‘For Women By Women’: Seventy al fianco di Fondazione Veronesi

Donne che celebrano le donne. Si chiama ‘For Women By Women’, la limited edition con cui Seventy scende in campo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, per sostenere il progetto ‘Pink is Good’ di Fondazione Umberto Veronesi, per la ricerca scientifica contro i tumori femminili. Moda, cultura e impegno sociale sono riuniti in un’iniziativa fortemente voluta da Francesca Tegon, Creative Director del brand, che si concretizza in un progetto benefico per raccogliere fondi a sostegno del progetto da sempre attivo nel sensibilizzare le donne, in particolare le più giovani, alla prevenzione.