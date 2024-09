Venezia 81, barba bianca e ricrescita: il nuovo Daniel Craig

Messi definitivamente da parte abiti e aspetto legati a James Bond, l'ormai ex agente segreto al servizio di Sua Maestà è arrivato al Lido per presentare "The Queer" di Luca Guadagnino, film che lo vede protagonista e in cui interpreta un fuorilegge americano che si innamora di un militare cacciato dalla Marina. "Ero il macho 007, ora sono nudo e gay. Ed è meraviglioso", ha dichiarato. Per l'arrivo in laguna, ha optato per il più classico tra gli outfit casual: jeans e camicia bianca arrotolata sulle maniche, sneakers candide e occhiali da sole.



Daniel Craig sul red carpet di Venezia 81 - Per calcare il tappeto rosso per la première, la star 56enne ha puntato su un completo color burro e camicia bianca sbottonata. Niente cravatta, né papillon o foulard. Scelta ben lontana, quindi, da quella di altri colleghi, quale la coppia di "lupi" formata da Brad Pitt con George Clooney e Jude Law. Da menzionare anche il suo beauty look, all'insegna della naturalezza: capello lungo, pettinato all'indietro, di un biondo naturale e fili di capelli bianchi (chi ricorda Gillian Anderson ai Golden Globe?). Bianca anche la barba, non rasata e dall'effetto incolto. Originale, non formale, oltre ogni convenzione e canone predefinito.