Daniel Craig: la lezione di stile che ci aspettiamo da Venezia 81

Abituati a vederlo in impeccabili smoking e abiti classici, il divo 56enne ha raccolto numerosi apprezzamenti per la sua nuova immagine "freak". La nuova campagna autunno inverno del brand Loewe lo vede, infatti, protagonista in una versione piuttosto inedita: lungo ciuffo sulla fronte, barba non rasata, smorfia sul volto e maglie jacquard. "Con un maglione Craig ha ucciso James Bond", ha commentato la fashion editor del New York Times, Vanessa Friedman.



A disegnare i costumi di "Queer" (ispirato da una novella del 1985 di Wiliiam S. Burroughs e ambientato nella Città del Messico degli anni Quaranta) è, infatti, Jonathan Anderson, direttore creativo della stessa casa spagnola, voluto proprio dal regista Luca Guadagnino. Loewe non è nuova a campagne promozionali che sfidano le convenzioni. Per quella dedicata all'estate 2024 è stata scelta come testimonial una "collega" di Daniel Craig, anche lei attrice e britannica: l'89enne Maggie Smith, che posa su un divano psichedelico anni Settanta.