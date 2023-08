Venezia 80: i beauty look più belli da copiare alle star

Tutto il glamour dei red carpet: abiti da sogno per i protagonisti e le celebs ma anche spunti e trend a tema make up

Abiti da sogno per i protagonisti e le celebrities al Lido e tanti spunti da copiare , anche a tema beauty. In particolare, dal 2018, è un team di oltre 60 make up artist a essersi occupato del look di più di 5mila ospiti della rassegna.

Venezia 80, Armani beauty: i make up look sul red carpet



A Venezia 80 le cure e le attenzioni dei make up artist si stanno concentrando soprattutto sul viso, valorizzato da un incarnato perfezionato e reso luminoso grazie a texture in grado di esaltarne la naturale bellezza, e sulle labbra, impreziosite da rossetti idratanti dal finish opaco a lunga tenuta. Beauty sponsor ufficiale della Mostra internazionale di arte cinematografica, per il sesto anno consecutivo, è Armani beauty, che offre il servizio ufficiale di make up agli ospiti e alle celebs che sfilano sul red carpet.



Il brand assegnerà anche il Premio del Pubblico - Armani beauty, Orizzonti Extra, estensione della sezione del festival dedicata alle nuove tendenze del cinema mondiale. Inoltre, sempre in occasione di questa 80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica, Giorgio Armani porterà in laguna "One Night Only Venezia", un evento per celebrare il cinema e rendere omaggio alla città che più lo rappresenta. Nel corso degli anni, infatti, lo stilista ha creato i costumi di molti film memorabili, tra cui "American Gigolò", nel 1980, per il quale ha disegnato l’intero guardaroba di Richard Gere. Tra le altre pellicole, in cui ha vestito i protagonisti sul set, anche "Gli intoccabili", "Gattaca", "Io ballo da sola", la serie "Batman", "Mission Impossible: Protocollo Fantasma", "The Wolf of Wall Street".