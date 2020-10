Uomo: 8, 4, o six pack? Scopri che tipo di addominali hai (o potresti avere)

Uomo: 8, 6, o 4 pack? Scopri che tipo di addominali hai (o potresti avere) Uomini e addominali. La premessa per tutti, in generale, è una sola: lavorare sodo Istockphoto 1 di 7 Secondo alcuni esperti, la forma degli addominali dipende dalla tipologia di allenamento ed esercizio a cui ci si sottopone Istockphoto 2 di 7 Ma non solo: pare subentri anche la genetica. Tutto dipende, infatti, dal numero di metameri... Istockphoto 3 di 7 I metameri sono le intersezioni delle bande fibrose che attraversano il muscolo retto dell’addome Istockphoto 4 di 7 Sono i metameri, una volta definiti con gli allenamenti, a determinare il numero di quadrati che vanno a strutturare la cosiddetta “tartaruga” Istockphoto 5 di 7 Eight, six o four pack: quattro, otto o sei (questi ultimi i più comuni) "quadrati" Istockphoto 6 di 7 Somatoline | Addominali Top Definition: da applicare durante l’attività sportiva per ottimizzare l’azione rimodellante e la ridefinizione degli addominali Ufficio stampa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

La premessa per tutti, in generale, è una sola: lavorare sodo. Uomini e addominali, come ottenerli? È presto detto: con una giusta alimentazione e tanto, tanto esercizio fisico. Questione più delicata è invece quella legata alla forma, ovvero al “numero di quadrati” scolpiti sul proprio corpo: sapete già se siete o potreste essere tipi da eight, four o six pack?