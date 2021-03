Sanremo 2021: 3 super consigli beauty per un make up di lunga durata

Come avere un perfetto look da sera ? Partendo da una corretta routine skincare. Il suggerimento arriva direttamente dai make up artist dei cantanti sul palco di Sanremo. Grazie ai loro consigli, ecco alcuni tra i passaggi più importanti da seguire...

Per i suoi beauty look sul palco dell'Ariston la cantante ha scelto Yves Rocher. Il marchio crede da sempre in un make up inclusivo e sostenibile

STEP 1, LA BASE - Una pelle correttamente pulita e idratata permette di avere un trucco radioso e dalla tenuta migliore. Questo il punto di partenza per creare una base perfetta, grazie alla combinazione di tre prodotti specifici: il primer, il correttore e il fondotinta.



STEP 2, LO SGUARDO - Il secondo passaggio è quello concentrato sul make up per gli occhi. Per rendere intenso lo sguardo è essenziale un uso sapiente del mascara. Per un effetto "wow" garantito, il consiglio è di scegliere un prodotto che doni volume estremo, ciglia ricurve e allungate.



STEP 3, I DETTAGLI - Anche i più piccoli dettagli sono fondamentali per terminare il look perfetto: un tocco di fard, qualche punto luce, un gloss trasparente e brillante o un velo di rossetto. I preferiti del momento sono quelli effetto mat. E, ovviamente, a lunga tenuta.