Beauty look primavera estate 2021: come avere un make up luminoso

Splendere di luce propria, illuminando i punti giusti. Tra le tendenze in arrivo per la prossima primavera estate c’è sicuramente il make up luminoso, dove gli occhi sono delicatamente enfatizzati da un leggero tocco dorato. Come realizzarlo, lo spiega Peter Philips, direttore della Creazione e dell’Immagine per Dior Make up…