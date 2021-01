Beauty tips, il make up di base: come preparare la pelle al trucco

Beauty, make up e routine di bellezza: da Dior due nuovi “must have” Immortalata dall’obiettivo di Gordon Von Steiner, una radiosa Natalie Portman è ancora una volta la star di Forever Dior Ufficio stampa 1 di 4 Dior Forever Skin Veil SPF 20 è la prima base a combinare 24 ore di tenuta e idratazione, per una pelle luminosa e protetta Ufficio stampa 2 di 4 Super delicata, fresca e a lunga tenuta, Forever Cushion Powder, la polvere libera reinventata da Dior, fissa il make-up e dona alla pelle un delicato finish vellutato Ufficio stampa 3 di 4 Forever Cushion Powder è la prima polvere libera infusa con più del 25% di acqua: fondendosi delicatamente con la pelle, regala una sensazione di benessere. Il finish è uniforme Ufficio stampa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Importantissimo e insostituibile. Nel beauty case femminile il fondotinta è da sempre un “must have” irrinunciabile, anche in questi tempi segnati dalla pandemia. Non bisogna, infatti, aspettare di non dover più indossare le mascherine per un make up di base curato e capace di donare radiosità alla pelle del viso. Nella routine di bellezza entrano, perciò, in questa stagione due prodotti innovativi…