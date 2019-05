Il futuro del beauty è 3.0: la bellezza oltre l’aspetto estetico

Consapevolezza e armonia, amore per se stessi e rispetto della propria personalità. Sono i valori positivi promossi da Zalando, la piattaforma europea online leader per il fashion e il lifestyle, che ha da poco lanciato anche in Italia la categoria dedicata al mondo del beauty. L’idea alla base è quella di fare spazio a una bellezza nuova , ‘3.0’, capace di andare oltre l’aspetto fisico ed estetico e di promuovere una vera e propria rivoluzione culturale, che invita all’autenticità e a liberarsi dalla rigidità degli stereotipi e dei modelli imposti.



Sono stati questi anche i principi che hanno ispirato la due giorni che si è appena conclusa a Milano, un’esperienza aperta e inclusiva, all’interno del pop-up store allestito in Corso Como 1. Incontri con professionisti, consigli personalizzati, masterclass con youtuber e top influencer del settore, postazioni con esperti di make up in cui provare i nuovi prodotti beauty. Tra i numerosi volti noti presenti all’evento, anche l’artista internazionale Petite Meller, l’attrice Laura Chiatti e il make up artist delle celebrities Manuele Mameli.