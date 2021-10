Halloween: tante idee beauty e make up per un look a prova di magia Halloween | Idee beauty e make up per un look “a prova di magia” Istockphoto 1 di 19 Kiko Milano celebra Halloween con due look: make up da strega e trucco da fata | Make up da fata, Glitter eyeliner Ufficio stampa 2 di 19 Halloween | Idee beauty e make up per un look “a prova di magia” Istockphoto 3 di 19 Kiko Milano celebra Halloween con due look: make up da strega e trucco da fata | Make up da strega, Gossamer emotion creamy lipstick 130 Ufficio stampa 4 di 19 Halloween | Idee beauty e make up per un look “a prova di magia” Istockphoto 5 di 19 Yves Rocher, Ombretto Vegetale | La texture in polvere si adatta facilmente all’intensità di colore che si desidera ottenere, rimane vibrante e dura a lungo Ufficio stampa 6 di 19 Halloween | Idee beauty e make up per un look “a prova di magia” Istockphoto 7 di 19 Yves Rocher, Rossetto Grand Rouge | La sua formula arricchita con l'olio di camelia rigenerante offre un risultato mat senza seccare le labbra Ufficio stampa 8 di 19 Halloween | Idee beauty e make up per un look “a prova di magia” Istockphoto 9 di 19 Kiko Milano celebra Halloween con due look: make up da strega e trucco da fata | Trucco da fata, Intense colour long lasting eyeliner Ufficio stampa 10 di 19 Halloween | Idee beauty e make up per un look “a prova di magia” Istockphoto 11 di 19 Kiko Milano celebra Halloween con due look: make up da strega e trucco da fata | Make up da fata, 3D Hydra lipgloss 05 Ufficio stampa 12 di 19 Kiko Milano celebra Halloween con due look: make up da strega e trucco da fata | Make up da strega, New Power pro nail laquer 30 Ufficio stampa 13 di 19 Kiko Milano celebra Halloween con due look: make up da strega e trucco da fata | Make up da strega, New Power pro nail laquer 27 Ufficio stampa 14 di 19 Kiko Milano celebra Halloween con due look: make up da strega e trucco da fata | Make up da strega, Velvet passion matte lipstick 324 Ufficio stampa 15 di 19 Yves Rocher, Ombretto Vegetale | La texture in polvere si adatta facilmente all’intensità di colore che si desidera ottenere, rimane vibrante e dura a lungo Ufficio stampa 16 di 19 Yves Rocher, Smalto Go Green | Formulato con ingredienti derivati dalla biomassa vegetale come la barbabietola, la canna da zucchero e il legno per un impatto limitato sull’ambiente Ufficio stampa 17 di 19 GHD, Platinum+ | La piastra per capelli caratterizzata dalla rivoluzionaria tecnologia ultra-zone, che "riconosce le esigenze" dei capelli Ufficio stampa 18 di 19 Manila Grace omaggia le sue clienti con un cadeau beauty: una palette Pupa Milano in edizione limitata a forma di fantasmino composta da quattro ombretti e un rossetto matt Ufficio stampa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per gioco, per un po' di sana leggerezza, per stupire. E senza rinunciare a sentirsi bellissime. Il make up di Halloween punta tutto sugli occhi e sulle labbra. Un look di sicuro impatto ma anche iper femminile e molto sensuale. Le ciglia si allungano, lo sguardo si intensifica, grazie ad ombretti dalle texture vibranti e scintillanti. I rossetti sono corposi, super nutrienti e dalle nuance decise: non solo blu e nero, in grande ascesa anche tutti i toni del rosso.