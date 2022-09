Beauty, ginnastica facciale: gli esercizi anti-invecchiamento

ESERCIZI ANTI-AGE PER IL CONTORNO OCCHI

respirazione

Contro le rughe

- Si parte dallo sguardo. Per averlo riposato ed evitare l'insorgenza di occhiaie e zampe di gallina, bisogna concentrarsi sulla. Si comincia sbattendo le palpebre per circa un minuto e poi chiudendo gli occhi per 10 secondi, senza corrugare la fronte., occhi chiusi e indici ai lati esterni degli occhi. Si tira leggermente, mantenendo la posizione per almeno 20 secondi e poi si lascia rilassare il muscolo. Si consiglia di ripetere dieci volte.

ESERCIZI ANTI-AGE PER LA FRONTE

le sopracciglia

- Si inizia corrugando la fronte e aggrottando le sopracciglia per dieci secondi. Si rilassa, poi, il viso e si alzano, spalancando gli occhi. Il tutto, da ripetere per dieci volte.

ESERCIZI ANTI-AGE PER GLI ZIGOMI

si sorride

- Si pongono gli indici nell'area degli zigomi,e si torna alla posizione "normale", di partenza. Va ripetuto per due minuti.

ESERCIZI ANTI-AGE PER LE LABBRA

rughe "codice a barre"

- Sbalzi di peso, cattive abitudini alimentari, fumo. Sono alcuni dei fattori negativi che possono influire sulla tenuta dei tessuti della zona labiale. Un primo esercizio, utile a contrastare in particolare le cosiddette, consiste nell'alzare il labbro superiore e portarlo in basso, con un movimento continuo e rapido, cercando di tenere fermo quello inferiore. Un secondo, prevede di aprire e chiudere la bocca, come a voler pronunciare una “o” molto aperta e, a seguire, un'ampia “a”. Il tutto da ripetere una decina di volte.