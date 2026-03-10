Capelli, il cerchietto a zig zag: il ritorno di un "cult" fine Anni '90

Che déjà vu. Il cerchietto a zig zig beauty trend a sorpresa dalle sfilate di questa edizione della Fashion Week parigina, che ha appena chiuso i battenti. A portarlo in passerella ci ha pensato Miu Miu: dopo il grembiule della nonna, un nuovo colpo di genio della creatura nata nel 1993 dallo spirito indipendente e anticonformista di Miuccia Prada, "avamposto della femminilità più ricercata".