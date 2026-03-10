1 di 7
© Afp | Capelli, il ritorno del cerchietto alla sfilata a Parigi di Miu Miu collezione autunno inverno 2026-2027
I TREND DALLE SFILATE

Capelli, il cerchietto a zig zag: il ritorno di un "cult" fine Anni '90

Effetto nostalgia alla presentazione a Parigi della collezione Miu Miu autunno inverno 2026-2027

10 Mar 2026 - 23:23
7 foto

Che déjà vu. Il cerchietto a zig zig beauty trend a sorpresa dalle sfilate di questa edizione della Fashion Week parigina, che ha appena chiuso i battenti. A portarlo in passerella ci ha pensato Miu Miu: dopo il grembiule della nonna, un nuovo colpo di genio della creatura nata nel 1993 dallo spirito indipendente e anticonformista di Miuccia Prada, "avamposto della femminilità più ricercata".

