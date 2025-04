Perché si parla tanto dei denti imperfetti di Aimee Lou Wood

Può la conformazione dei denti ridefinire il concetto di bellezza? È la riflessione che sta suscitando il sorriso imperfetto di Aimee Lou Wood. L'attrice britannica, principalmente nota per aver interpretato uno dei personaggi della serie tv "Sex Education" e protagonista ora della terza stagione di "White Lotus", ha dichiarato di essersi sentita a disagio in passato per quella sua imperfezione estetica rispetto ai canoni di Hollywood, che ora invece la fa sentire unica e "un po' ribelle".