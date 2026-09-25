Chanel make up, ecco chi firmerà tutti i beauty look da copiare

Gli inizi della carriera a Londra, poi il trasferimento a New York nel 1995. Nella Grande Mela Lucia Pieroni ha lavorato con artisti contemporanei d'avanguardia e affermati fotografi di moda e bellezza. Fin dagli esordi, la sua formazione di pittrice ha plasmato il suo approccio al makeup. Dal 2006 al 2019, Lucia Pieroni è stata direttrice creativa make up di Clé de Peau Beauté, Gruppo Shiseido, dove ha perfezionato la sua visione olistica della bellezza. Da allora, ha instaurato collaborazioni di lunga data con fotografi e designer, contribuendo a definire l'identità visiva di innumerevoli sfilate, editoriali e campagne. "È un grande onore essere stata scelta da Chanel - ha dichiarato -. Sono entusiasta di avere l’opportunità di condividere la mia visione artistica con questo team creativo senza eguali, in un momento particolarmente stimolante del percorso della maison. Non vedo l’ora di lavorare con i team per dare vita a un nuovo capitolo del make up di questo marchio iconico".