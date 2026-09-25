Chanel make up, ecco chi firmerà tutti i beauty look da copiare

Lucia Pieroni, Creative Makeup Director Chanel (copyright: Chanel) © Ufficio stampa
Chanel ha annunciato la nomina di Lucia Pieroni alla direzione creativa del make up della maison. Da questo mese di settembre, "lavorerà a fianco dello Studio di creazione make up riportando a Simona Cattaneo, presidente fragrance & beauty", si legge nella nota ufficiale.
Chanel e Lucia Pieroni, un nuovo approccio al make up
Lucia Pieroni lavora al fianco di Matthieu Blazy dalla sua prima collezione come direttore artistico moda, presentata nell’ottobre 2025, firmando sin da quella prima sfilata un beauty look in perfetta sintonia con la sua visione. "Lucia possiede uno straordinario istinto per la bellezza - ha spiegato Simona Cattaneo, presidente fragrance & beauty di Chanel -. Sa cogliere l’unicità di ogni volto e comprende con precisione come rivelarla, creando un makeup intuitivo ed espressivo, che celebra sempre la singolarità. La sua visione artistica e il suo savoir-faire unico renderanno questa collaborazione un nuovo capitolo decisivo per il Makeup Chanel". Concorde anche l'opinione di Alain Wertheimer, global executive chairman, e Leena Nair, global ceo di Chanel: "Lucia Pieroni è una delle creative director più rispettate, talentuose e affermate, una figura di riferimento della creazione makeup internazionale - hanno sottolineato -. La sua competenza e la sua intuizione offriranno una nuova prospettiva, rafforzando la vitalità del Makeup Chanel".
Chi è Lucia Pieroni
Gli inizi della carriera a Londra, poi il trasferimento a New York nel 1995. Nella Grande Mela Lucia Pieroni ha lavorato con artisti contemporanei d'avanguardia e affermati fotografi di moda e bellezza. Fin dagli esordi, la sua formazione di pittrice ha plasmato il suo approccio al makeup. Dal 2006 al 2019, Lucia Pieroni è stata direttrice creativa make up di Clé de Peau Beauté, Gruppo Shiseido, dove ha perfezionato la sua visione olistica della bellezza. Da allora, ha instaurato collaborazioni di lunga data con fotografi e designer, contribuendo a definire l'identità visiva di innumerevoli sfilate, editoriali e campagne. "È un grande onore essere stata scelta da Chanel - ha dichiarato -. Sono entusiasta di avere l’opportunità di condividere la mia visione artistica con questo team creativo senza eguali, in un momento particolarmente stimolante del percorso della maison. Non vedo l’ora di lavorare con i team per dare vita a un nuovo capitolo del make up di questo marchio iconico".