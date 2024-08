Capelli in estate: 3 hair look anti caldo da copiare alle star

1. CAPELLI RACCOLTI E "PONY TAIL" - Alto o basso, ordinato o scomposto. Lo chignon è sicuramente tra gli hair look a cui ricorrere in questo periodo. Pratico e adatto a ogni viso, è perfetto se ben eseguito per serate speciali ed eventi formali. L'alternativa per avere comunque capelli raccolti, è di legarli in una "pony tail". La classica coda di cavallo, alta o bassa, dà un tocco sbarazzino, senso di freschezza e si presta a ogni occasione, dalle giornate in spiaggia agli aperitivi serali.



2. LO "SLEEK LOOK" - Altra tendenza di grido, che implica un vero e proprio trattamento di bellezza per i capelli, e lo stile "sleek". Consiste nel rendere la chioma liscissima e setosa, grazie all'impiego di prodotti haircare specifici: shampoo e balsamo disciplinanti e idratanti, spray liscianti, leviganti, anticrespo e termoprotettori, perché tra gli step è previsto anche il supporto della piastra. Se il caldo non permette di lasciare i capelli sciolti, possono essere raccolti in uno chignon stretto e una coda ma rigorosamente ordinati, dal tocco quasi grafico.



3. IL "WET LOOK" - Di sicuro impatto e perfetto per chi vuole osare, è l'effetto bagnato. Esalta i lineamenti, dona un aspetto sensuale e audace. Una volta lavati i capelli, si passa allo styling: la chioma si porta all'indietro e può essere modellata con il pettine per avere più regolarità o anche solo con le dita. Fondamentale è un buon prodotto per il fissaggio, il gel o un siero. Tocco finale, un colpo di phon.