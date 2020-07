Beauty, un make up super naturale: 5 dritte facili dalla sfilata di Dior

C’è ma non si vede. Il make up-no make up è tra le tendenze top di questa estate 2020 , perfetto anche da replicare al mare. Pelle luminosa, occhi in primo piano, sopracciglia perfette ma naturalmente non marcate, labbra naturali. Si tratta, ad ogni modo, di un trucco vero e proprio , a tutti gli effetti. Per ottenerlo, è necessario infatti seguire le tecniche giuste. Come spiega in 5 step Peter Philips, direttore creativo e immagine di Dior make up, che ha curato i look della sfilata della collezione Cruise 2021, che è stata presentata nella piazza del Duomo di Lecce …

COME TRUCCARE IL VISO – La pelle va innanzitutto preparata al trucco. Ottimi prodotti sono i sieri energetici, da abbinare alla crema viso. Gli step successivi, prevedono l’applicazione di primer e fondotinta, da scegliere accuratamente in base alla tonalità della propria carnagione, come raccomanda anche Peter Philips.



GLI OCCHI – Per ottenere uno sguardo intenso, il direttore immagine di Dior make up ha passato il mascara sulle ciglia superiori. Questo consente infatti di “aprire lo sguardo” senza sovraccaricarlo. Le sopracciglia vanno disciplinate con un leggero tocco di matita del loro stesso colore, per “aggiungere forza agli occhi”.



LE LABBRA – Per ottenere un effetto “plump”, il consiglio è di trattare prima le labbra con uno scrub delicato allo zucchero e, successivamente, vestirle con un super gloss rimpolpante e ultra brillante.



MANICURE – Assolutamente da non trascurare la manicure. Mai. Per nessuna ragione al mondo. Per lo smalto, optate per delle colorazioni naturali: sì al trasparente, al bianco, al rosa molto leggero, ai beige.



CAPELLI – Last but non least, i capelli: sì ad asciugature naturali e pieghe molto morbide. Il tocco in più da copiare alla sfilata, i fazzoletti copricapo e le tiare floreali.