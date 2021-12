Beauty trend, hair look per le Feste: come ottenere le onde "glossy"

Beauty trend, da ghd gli hair look per le Feste: le onde "glossy" STEP 1 - Preparare i capelli con ghd curly ever after curl hold spray, vaporizzandolo sui capelli Ufficio stampa 1 di 9 STEP 2 - Posizionare ghd platinum+™ styler verticalmente alle radici con la punta rivolta verso il basso Ufficio stampa 2 di 9 STEP 3 - Ruotare la styler con un giro completo lontano dal viso Ufficio stampa 3 di 9 STEP 4 - Scivolare lungo i capelli fino a raggiungere le punte Ufficio stampa 4 di 9 STEP 5 - Continuare questa tecnica su tutta la chioma, invertendo la rotazione sul lato opposto Ufficio stampa 5 di 9 STEP 6 - Finire lo styling vaporizzando ghd shiny ever after final shine spray su ghd detangling comb, pettinare i ricci per creare onde sinuose e lucide e, infine, terminare il look portando un lato dei capelli dietro l'orecchio Ufficio stampa 6 di 9 STEP 7 - Completare lo styling applicando una clip ultra glam Ufficio stampa 7 di 9 ghd desire collection | ghd on the go gift set Ufficio stampa 8 di 9 ghd desire collection | limited edition gift set Ufficio stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Morbidi e vaporosi, dall’effetto vintage e un po’ rétro, i capelli con le onde si confermano tra i beauty trend più forti anche per il prossimo inverno. Per le Feste si vestono di luce e, impreziositi con gli accessori giusti, danno un tocco glam e brillante al look. Realizzarli da sole è davvero semplicissimo: basta puntare sui prodotti giusti. Ecco, allora, come fare in soli tre step.