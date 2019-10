Beauty, make up d’autunno: il fondotinta ora vuole donare giovinezza

È uno dei primi gesti che si compiono al mattino, il rituale di bellezza che prelude a una nuova giornata da trascorrere fuori casa. Cosa chiedono le donne al proprio fondotinta ? Spesso, l’inconciliabile: la giusta idratazione, un colore che sublimi l’incarnato, una durata estrema (e in tutte le condizioni) e una presenza talmente discreta da sembrare – anche all’occhio più attento – di non averlo affatto steso. Ma non basta. Le proposte che arrivano in profumeria per questo autunno si misurano anche con una sfida in più: quella di regalare al viso un aspetto visibilmente più giovane , giorno dopo giorno.

PER SPLENDERE DI LUCE PROPRIA - Le formule sono leggerissime e le palette estremamente diversificate, per garantire a ciascuna il colore più indicato per la propria carnagione. Luminosità e idratazione, lunga tenuta e pelle tonica: le nuove texture ‘interagiscono’ con le fibre di collagene e riescono a donare elasticità e un colorito più lucente, coniugando alla perfezione make up e skincare. I segni dell’età si attenuano, grazie anche a principi attivi in grado di favorire l’eliminazione delle cellule morte, dalle proprietà rassodanti (come il ginseng) o illuminanti (come la caffeina, che riduce il gonfiore del contorno occhi e le occhiaie) e a formule di ultima generazione dal potere esfoliante, che donano così un aspetto radioso.