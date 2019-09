Beauty, dal caschetto della Bellucci al trucco: 5 tendenze d’autunno

Monica Bellucci l’ha sfoggiato per la prima volta in occasione della Fashion Week di Milano, ospite della sfilata di Dolce & Gabbana. Eppure il caschetto corto aveva già fatto capolino dalle passerelle delle collezioni donna per questo autunno 2019 ed è solo una delle tendenze che caratterizzeranno questa stagione in ambito beauty. Cominciamo allora a entrare più nel dettaglio e a vedere le prime cinque…

Beauty d’autunno, cinque tendenze che ti faranno sentire bellissima Monica Bellucci con il nuovo taglio di capelli, un caschetto ad altezza mento Afp 1 di 12 Caschetti e bob corti anche sulle passerelle per questo autunno Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 12 Pantene Hair Biology, linea Disciplinati & Splendenti Ufficio stampa 3 di 12 Ruggine, viola, prugna: le nuance in ascesa per i rossetti in questa stagione. Nella foto, Gigi Hadid per Isabel Marant Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 12 Dolce & Gabbana - Tra i colori sempre molto amati, anche il rosso rubino e ciliegia Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 12 Chanel, Rouge Allure Velvet Extreme Ufficio stampa 6 di 12 Il backstage della sfilata di Stella McCartney - Sempre molto apprezzato il 'nude look' Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 12 Shiseido, Synchro Skin Self-Refreshing Concealer Ufficio stampa 8 di 12 Lo smalto: oltre al prugna e ai grigi, di tendenza anche il nero, il bianco e i colori super vitaminici Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 12 Dior, Nail Polish 9 A.M. Ufficio stampa 10 di 12 Bella Hadid da Alberta Ferretti - Prendersi cura della pelle del viso, con una corretta detersione e una corretta pulizia, soprattutto a sera e prima del riposo notturno, è fondamentale per contrastare la comparsa dei segni dell'invecchiamento Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 12 Estée Lauder - Advanced Night Repair Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

CAPELLI: SEMPRE VIVA IL CASCHETTO – Gli hairstylist lo chiamano bob corto o, meglio ancora, chiny lenght bob: super femminile, è un taglio molto versatile e – giocando un po’ con le lunghezze –, adatto a tutti i visi.



IL ROSSETTO: AUTUNNO CALDO – Lo scorso inverno (e ancora oltre) è stato segnato dall’egemonia dei rossetti opachi ed effetto mat. È tempo ora di texture più morbide e vellutate, setose e nutrienti. Questo autunno i colori prediletti sono il prugna, il ruggine e i rossi ciliegia e rubino.



TANTO AMATO ‘NUDE LOOK’ – Formule leggere e impalpabili che si adattano perfettamente alla pelle per donare un finish fresco e luminoso dal mattino alla sera. Il ‘nude look’, il trucco che c’è ma non si vede, è sempre una certezza e si conferma tra i trend anche di questo periodo.



MANI SEMPRE IN PRIMO PIANO – Dal prugna super chic alle scale di grigio, dal rouge noir al nero assoluto, dal bianco optical ai colori più vitaminici: lo smalto per le unghie è (anche) uno strumento di seduzione. A patto che non si scheggi e che le mani siano sempre curate. Se il tempo per affidarsi all'estetista di fiducia dovesse scarseggiare, ben venga anche il fai-da-te. Per le meno esperte, il suggerimento è di mantenere le unghie corte: saranno più facili da gestire.



ALLEATI NOTTURNI – Prendersi cura della pelle del viso, con una corretta detersione e una corretta pulizia, soprattutto a sera e nelle ore notturne, è fondamentale per contrastare la comparsa delle rughe. Ragione per cui è sempre tempo di creme e sieri che ‘lavorano’ durante il riposo, preziosi alleati per avere un aspetto più luminoso e riposato al risveglio e, giorno dopo giorno, i segni del tempo attenuati.