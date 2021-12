Beauty look Capodanno: idee make up e capelli da copiare alle star Cate Blanchett IPA 1 di 19 Alicia Keys Afp 2 di 19 Chloë Grace Moretz IPA 3 di 19 Dior, Diorific The Atelier of Dreams, Midnight Corolle Ufficio stampa 4 di 19 Sharon Stone IPA 5 di 19 Emma King IPA 6 di 19 Emma King IPA 7 di 19 Jada Pinkett Smith IPA 8 di 19 Ellen Hollman IPA 9 di 19 Madelyn Cline IPA 10 di 19 Makayla Did IPA 11 di 19 Chanel, Holiday Collection, Les 4 Ombres Ufficio stampa 12 di 19 Anna Paquin IPA 13 di 19 Blake Lively con Ryan Reynolds IPA 14 di 19 Blake Lively IPA 15 di 19 Paris Hilton IPA 16 di 19 ghd desire limited-edition platinum+™ styler Ufficio stampa 17 di 19 Priyanka Chopra IPA 18 di 19 Nicole Kidman IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il momento perfetto per brillare di luce propria. I beauty trend di Capodanno puntano tutto sull’effetto “glow”, dal make up agli hair look. La pelle del viso splende di riflessi iridescenti, lo sguardo si fa intenso e luminoso, le labbra rosse e scintillanti. Per i capelli, via libera alle applicazioni di strass ma anche ad acconciature semplicissime da realizzare a casa. A dare l’ispirazione, le star dagli ultimi red carpet, con proposte tutte da copiare.