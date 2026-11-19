Fondato nel 2009, OMIA è un marchio italiano che ha costruito la propria identità sulla valorizzazione degli ingredienti di origine naturale e delle certificazioni. Oggi, all'interno del gruppo Bolton, affronta una nuova fase della propria evoluzione, passando da OMIA Laboratori Eco-Bio a OMIA Laboratori Biotech™. Il rilancio rappresenta una trasformazione che coinvolge identità visiva, formulazioni, architettura di gamma e posizionamento strategico. Il punto di incontro tra ingredienti di origine naturale e ricerca scientifica diventa la biotecnologia, attraverso la quale il brand sviluppa una nuova generazione di cosmetici caratterizzati da attivi innovativi e da un'efficacia sottoposta a verifica. Le formulazioni sono organizzate in quattro aree di trattamento, dedicate ad altrettante esigenze di bellezza: purificazione, trattamenti mirati, idratazione e nutrimento per la cura di viso, corpo e capelli. "Con il rilancio di OMIA abbiamo intrapreso un percorso di trasformazione profonda che ridefinisce il ruolo del brand nel mercato cosmetico contemporaneo - spiega Andrea Malservisi, Chief Marketing Officer Home Care & Personal Care, Beauty -. Oggi i consumatori chiedono efficacia, innovazione e credibilità: OMIA rinasce per rispondere a questa evoluzione con una proposta distintiva che unisce prodotti dall’efficacia testata a ingredienti di origine naturale, grazie alla biotecnologia".