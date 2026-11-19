La nuova sfida del beauty tra ingredienti di origine naturale e biotech
Dalla ricerca sugli attivi cosmetici ai test che verificano le performance, dalle certificazioni al packaging con materiali riciclati: tutto su OMIA Laboratori Biotech, il nuovo progetto di Bolton
Bolton interpreta l'evoluzione del mercato beauty attraverso il progetto OMIA Laboratori Biotech™ © sito ufficiale
Ingredienti di origine naturale, efficacia verificabile, formulazioni innovative e attenzione alla sostenibilità delle confezioni. Sono queste alcune delle esigenze che stanno orientando l'evoluzione del mercato cosmetico e le aspettative dei consumatori, sempre più attenti non soltanto a ciò che un prodotto promette, ma anche alla sua composizione, alle tecnologie utilizzate per svilupparlo e ai risultati che è in grado di offrire.
Una trasformazione che pone nuove sfide all'industria beauty: coniugare la ricerca scientifica con la valorizzazione delle materie prime di origine naturale, sviluppare formule dalle performance testate e progettare confezioni che tengano conto dell'impiego dei materiali e della loro riciclabilità. È in questo scenario che si inserisce il percorso di ricerca e innovazione intrapreso da Bolton con OMIA Laboratori Biotech™, evoluzione di OMIA Laboratori Eco-Bio. Un progetto che ha coinvolto l'identità del marchio ma soprattutto lo sviluppo delle formulazioni, la selezione degli attivi cosmetici, la verifica dell'efficacia e la progettazione del packaging.
Biotecnologia: come la ricerca valorizza gli ingredienti di origine naturale
Uno degli ambiti in cui si concentra l'innovazione cosmetica è lo sviluppo di tecnologie capaci di valorizzare le proprietà degli ingredienti di origine naturale e di ottenere attivi cosmetici attraverso processi scientifici controllati. Per le nuove formulazioni OMIA, Bolton ha scelto di utilizzare la biotecnologia come leva di innovazione, introducendo in tutti i prodotti della gamma attivi cosmetici ottenuti attraverso tre differenti processi: la coltura cellulare, la biofermentazione e la crescita in fotobioreattori. L'obiettivo è integrare nelle formulazioni attivi sviluppati attraverso processi innovativi, mantenendo al centro la valorizzazione degli ingredienti di origine naturale. A questi standard si affianca l'attenzione alla composizione delle formulazioni: i prodotti escludono ingredienti o derivati di origine animale, in conformità con la certificazione The Vegan Society.
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Tutti gli attivi biotecnologici inseriti nei prodotti OMIA sono di origine naturale. Derivano da specifici ingredienti naturali dalle proprietà cosmetiche, che vengono valorizzate grazie alle biotecnologie
Dalla formula all'efficacia: il valore dei test indipendenti
La ricerca cosmetica non si esaurisce nella selezione degli ingredienti o nell'introduzione di nuove tecnologie. Un passaggio fondamentale riguarda la verifica delle performance delle formulazioni e la valutazione dei benefici che i prodotti sono in grado di offrire. Per questo, il percorso di sviluppo delle nuove formule OMIA comprende studi consumer e test clinico-strumentali condotti da istituti di ricerca cosmetica indipendenti. Attraverso protocolli di analisi specifici viene verificata l'efficacia dei prodotti e vengono valutati gli effetti visibili su pelle e capelli. Accanto alla performance, anche l'esperienza sensoriale assume un ruolo centrale. "Con OMIA Laboratori Biotech™ abbiamo dato vita a una nuova generazione di cosmetici: ogni formula nasce per offrire performance visibili grazie a texture evolute e attivi biotecnologici selezionati. Anche l’esperienza di utilizzo è studiata in ogni dettaglio", sottolinea Maurizio Santi, R&D Director Personal Care.
Packaging e circolarità: la ricerca si estende anche alle confezioni
L'innovazione nel settore cosmetico riguarda inoltre il packaging. Anche in questo ambito Bolton ha sviluppato per OMIA un lavoro di ricerca che coinvolge la scelta dei materiali e la progettazione delle confezioni, seguendo principi di circolarità, riciclo e alleggerimento strutturale. Particolare attenzione è riservata poi alle certificazioni che accompagnano il progetto.
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Tutte le componenti di packaging di OMIA sono state studiate per garantire la massima compatibilità rispetto alle formule cosmetiche
Omia Laboratori Biotech™: la risposta di Bolton all'evoluzione del mercato beauty
Fondato nel 2009, OMIA è un marchio italiano che ha costruito la propria identità sulla valorizzazione degli ingredienti di origine naturale e delle certificazioni. Oggi, all'interno del gruppo Bolton, affronta una nuova fase della propria evoluzione, passando da OMIA Laboratori Eco-Bio a OMIA Laboratori Biotech™. Il rilancio rappresenta una trasformazione che coinvolge identità visiva, formulazioni, architettura di gamma e posizionamento strategico. Il punto di incontro tra ingredienti di origine naturale e ricerca scientifica diventa la biotecnologia, attraverso la quale il brand sviluppa una nuova generazione di cosmetici caratterizzati da attivi innovativi e da un'efficacia sottoposta a verifica. Le formulazioni sono organizzate in quattro aree di trattamento, dedicate ad altrettante esigenze di bellezza: purificazione, trattamenti mirati, idratazione e nutrimento per la cura di viso, corpo e capelli. "Con il rilancio di OMIA abbiamo intrapreso un percorso di trasformazione profonda che ridefinisce il ruolo del brand nel mercato cosmetico contemporaneo - spiega Andrea Malservisi, Chief Marketing Officer Home Care & Personal Care, Beauty -. Oggi i consumatori chiedono efficacia, innovazione e credibilità: OMIA rinasce per rispondere a questa evoluzione con una proposta distintiva che unisce prodotti dall’efficacia testata a ingredienti di origine naturale, grazie alla biotecnologia".
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Tutti i prodotti OMIA sono arricchiti da attivi cosmetici biotecnologici selezionati e sviluppati in condizioni controllate