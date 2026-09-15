Milano Beauty Week 2026, eventi gratis e iniziative da non perdere

Milano Beauty Week: un programma di installazioni ed esperienze gratuite, ad accesso libero o previa registrazione, diffuse in tutta la città © IPA
È la Milano Beauty Week, bellezza. La capitale della moda diventa per cinque giornate il "place to be" per gli amanti della cosmetica e dei profumi. Da mercoledì 16 a domenica 20 settembre prossimo, il capoluogo lombardo ospita in varie location, nei palazzi storici e nelle sue piazze più importanti, l'iniziativa giunta alla sua quinta edizione e in costante ascesa. Tema di quest'anno, l'essenzialità. Gli eventi sono declinati nei temi-guida innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione.
Milano Beauty Week 2026: date e luoghi di un evento tutto da scoprire
"This is Bellezza" è il claim della manifestazione. Promossa da Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, offre un programma di installazioni ed esperienze gratuite, ad accesso libero o previa registrazione, diffuse in tutta la città. Dopo la cerimonia di apertura al Castello Sforzesco, cuore pulsante dell'iniziativa è l'area tra le piazze Duomo e San Babila, ma anche il quartiere di Brera e piazza XXV Aprile. Palazzo Giureconsulti è l'hub principale. Altre location importanti sono Palazzo Bovara e Palazzo Castiglioni, che ospitano talk con esperti, laboratori, appuntamenti speciali. In questa edizione il tema è l'essenzialità, intesa come riscoperta del valore del cosmetico nella quotidianità: un gesto che va oltre l'aspetto estetico e legato ai trend ma che è anche protezione della pelle e benessere psicofisico.
Le iniziative da non perdere
Pop-up immersivi, consulenze, analisi della pelle, hair test, profumi da scoprire, mostre ed esperienze esclusive, workshop, gadget, una pioggia di campioni prova gratuiti. Tra la miriade di iniziative in programma, abbiamo stilato una nostra guida per orientarsi tra i vari appuntamenti in programma:
- "Libera la tua bellezza": un murales dedicato a Ornella Vanoni
Nuovo capitolo per il beauty manifesto con cui Collistar, marchio iconico di Bolton, promuove una bellezza italiana, autentica e carismatica. Il 17 settembre il brand regalerà alla città di Milano un evento istituzionale a Porta Nuova (in piazza Alvar Aalto, alle ore 18) per celebrare l'incontro tra arte, bellezza e libertà, e un murales, realizzato dall’artista internazionale Hank Willis Thomas, dedicato a Ornella Vanoni (in Via Melchiorre Gioia 1, visibile fino ad agosto 2027). Tra gli ospiti, Camilla Ardenzi, nipote dell'indimenticabile artista, che renderà omaggio alla nonna con una performance inedita.
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Milano Beauty Week si pone anche l'obiettivo di affermare il cosmetico come bene indispensabile per il benessere e l'autostima di ognuno
- Innovazione, sostenibilità e impatto sociale: la bellezza consapevole (e solidale)
Nelle giornate della Milano Beauty Week, L’Oréal Italia anima la città con un palinsesto di appuntamenti gratuiti e aperti al pubblico, diffusi nei luoghi simbolo - dal Castello Sforzesco a corso Vittorio Emanuele, da piazza San Babila a piazza 25 Aprile -. Dieci i brand del gruppo coinvolti (L’Oréal Paris, Garnier, NYX Professional Makeup, Vichy, CeraVe, Color Wow, Armani Beauty, Lancôme, Mugler e YSL Beauty), le cui attività si articolano attorno a quattro direttrici strategiche: Innovazione e Longevity Science, Intrattenimento e Gen-Z Culture, Sostenibilità e modelli circolari e Impatto sociale e territorio. Da segnalare anche il rinnovo dell'impegno aderendo alle iniziative benefiche “Beauty Gives Back” e “Love is in the Hair”. Nelle giornate del 19 e 20 settembre, presso Palazzo Castiglioni, i visitatori potranno sostenere La forza e il sorriso E.T.S. attraverso due attività solidali, il cui ricavato andrà a sostegno della mission dell'associazione, contribuendo a diffondere in tutta Italia laboratori di bellezza e benessere gratuiti per persone in trattamento oncologico.
- Un viaggio olfattivo tra le stelle alla scoperta di una nuova fragranza
Un dialogo tra il mondo del profumo e quello delle stelle, con la partecipazione di un'astrologa. Giovedì 17 settembre, alle ore 19, Palazzo Castiglioni ospita il talk "Olfactive Club, tra Pietra e Stelle", organizzato da LabSolue.
© Sito ufficiale
Il palinsesto di Milano Beauty Week propone un ricco programma di attività, anche esperienziali, che animano non solo gli hub principali della manifestazione, ma anche le vie, le piazze, gli spazi commerciali, i luoghi d'arte e di cultura del capoluogo lombardo
- Hub esperienziali, consulenze gratuite e una redazione al lavoro
Un'esperienza dedicata al mondo delle sue fragranze è anche quella offerta da Moschino, che propone un hub esperienziale in largo Treves dedicato al mondo Tommy 2 Gummy Yummy, tra attività, campioni gratuiti, gadget e momenti di intrattenimento. Dedicata al brand anche una vetrina de La Rinascente in piazza Duomo. Dal 17 al 20 settembre, in piazza Liberty, all'angolo con via San Paolo, è allestito il Pupa Cafè: un'experience con sessioni beauty, consulenze e momenti di scoperta per gli appassionati di colore e cosmetica decorativa. Da non perdere neppure l'opportunità di incontrare le skin expert e le nutrizioniste di Equilibra, che presso il suo store di piazza Argentina 1 presenta anche le sue novità 2026-2027. Last but not least, la chance di conoscere e vedere da vicino come lavora una redazione: quella di X-Style, supporter di questa quinta edizione della Milano Beauty Week: domenica 20 settembre sarà protagonista negli spazi del suo hub esperienziale in piazza dei Mercanti, a due passi da piazza Duomo, con attività live e talk, che sarà possibile seguire anche in streaming.