Milano Beauty Week 2026, eventi gratis e iniziative da non perdere

"This is Bellezza" è il claim della manifestazione. Promossa da Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, offre un programma di installazioni ed esperienze gratuite, ad accesso libero o previa registrazione, diffuse in tutta la città. Dopo la cerimonia di apertura al Castello Sforzesco, cuore pulsante dell'iniziativa è l'area tra le piazze Duomo e San Babila, ma anche il quartiere di Brera e piazza XXV Aprile. Palazzo Giureconsulti è l'hub principale. Altre location importanti sono Palazzo Bovara e Palazzo Castiglioni, che ospitano talk con esperti, laboratori, appuntamenti speciali. In questa edizione il tema è l'essenzialità, intesa come riscoperta del valore del cosmetico nella quotidianità: un gesto che va oltre l'aspetto estetico e legato ai trend ma che è anche protezione della pelle e benessere psicofisico.