Beauty Week 2026, un'iniziativa da non perdere per le amanti della bellezza

L'iniziativa accompagna il percorso con cui la marca porta in primo piano le proprie radici toscane, valorizzando in modo più esplicito gli elementi che da oltre cinquant'anni ne caratterizzano la storia: il legame con il territorio d'origine, la ricerca cosmetica, la ricchezza botanica e una visione della bellezza che unisce efficacia, emozione e piacere sensoriale. Cuore dell'iniziativa sarà la Fanzine Bottega Verde Toscana, una pubblicazione speciale che trova nell'edicola il suo luogo naturale di diffusione e che racconta la marca attraverso immagini e contenuti dedicati ai suoi elementi distintivi e alle principali novità che ne accompagnano l'evoluzione.