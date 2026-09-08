Beauty Week 2026, un'iniziativa da non perdere per le amanti della bellezza

Milano Beauty Week 2026, l'edicola di Bottega Verde Toscana in piazza San Babila. Sarà aperta tutti i giorni, dal 17 al 20 settembre © Ufficio stampa
In occasione della Milano Beauty Week 2026, Bottega Verde Toscana incontra il pubblico nel cuore di Milano con un progetto speciale che animerà l'edicola di piazza San Babila, dal 17 al 20 settembre prossimi, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19. Per quattro giorni, uno dei luoghi più frequentati della città diventerà il punto di incontro tra il brand, visitatori e appassionati di beauty, grazie a un programma di attività e omaggi pensati per raccontare l'universo di Bottega Verde Toscana.
L'iniziativa accompagna il percorso con cui la marca porta in primo piano le proprie radici toscane, valorizzando in modo più esplicito gli elementi che da oltre cinquant'anni ne caratterizzano la storia: il legame con il territorio d'origine, la ricerca cosmetica, la ricchezza botanica e una visione della bellezza che unisce efficacia, emozione e piacere sensoriale. Cuore dell'iniziativa sarà la Fanzine Bottega Verde Toscana, una pubblicazione speciale che trova nell'edicola il suo luogo naturale di diffusione e che racconta la marca attraverso immagini e contenuti dedicati ai suoi elementi distintivi e alle principali novità che ne accompagnano l'evoluzione.
Dopo aver effettuato una breve registrazione tramite l'app ufficiale della Milano Beauty Week, i visitatori saranno invitati a partecipare al test digitale "Quale Toscana sei?", che farà scoprire loro la propria affinità con una delle diverse anime di questa regione. L'edicola sarà anche l'occasione per scoprire la linea Saponaria, dieci rituali dedicati alla detersione viso che si presentano con nuovo logo e nuovo packaging, rappresentando una delle prime espressioni concrete di questa nuova fase della marca. Al termine delle attività, oltre alla cartolina con il risultato ottenuto nel test, verranno consegnati gli omaggi realizzati per l'occasione: una esclusiva tote bag, una selezione di campioni delle novità del brand e la speciale Fanzine.
Accanto all'attivazione di piazza San Babila, durante la Milano Beauty Week anche i punti vendita Bottega Verde di via Torino, corso Buenos Aires e presso il centro commerciale Piazza Portello saranno coinvolti nel programma della manifestazione con iniziative dedicate al pubblico. Il marchio porta così nel capoluogo lombardo un racconto fatto di profumi, ricerca cosmetica, cultura della bellezza e ispirazione toscana, invitando il pubblico a conoscere più da vicino una realtà che oggi sceglie di rendere ancora più visibili le proprie radici e ciò che da sempre la contraddistingue.