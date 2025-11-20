Migliore Insegna 2026, a Bottega Verde il titolo nella categoria erboristerie

E non è tutto: Bottega Verde infatti ha ricevuto anche il premio speciale “Migliore Human Touch”, attribuito all’azienda perché si è contraddistinta, tra le oltre 100 insegne del panel, per il punteggio più alto nella media di tutti i valori riferiti al giudizio dei consumatori sul personale di vendita. Francesca Bevilacqua, Brand Director di Bottega Verde, ha dichiarato: “Siamo onorati di aver ricevuto due riconoscimenti così prestigiosi, provenienti da un’indagine così importante che evidenzia quanto i consumatori attribuiscano sempre maggiore valore alla qualità del servizio e alla cura della persona. Oggi, la relazione di fiducia e l’esperienza di acquisto rappresentano elementi fondamentali nelle scelte dei consumatori che vanno oltre la valutazione dell’offerta di prodotti. Da sempre, per Bottega Verde, la centralità del cliente è un principio guida: ci impegniamo ogni giorno a offrire consulenza, assistenza e trasparenza, con l’obiettivo di creare un legame autentico e duraturo con chi sceglie il nostro marchio”.