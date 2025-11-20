Migliore Insegna 2026, a Bottega Verde il titolo nella categoria erboristerie

L’azienda toscana di cosmesi naturale si è aggiudicata anche il premio speciale “Migliore Human Touch”
© Ufficio stampa
Bottega Verde, azienda toscana di cosmesi naturale, è stata eletta “Migliore Insegna 2026” nella categoria erboristerie. Il riconoscimento, arrivato alla sua sesta edizione, viene assegnato in base a un’indagine promossa da Largo Consumo e condotta da Ipsos Doxa, che quest’anno ha realizzato 8mila interviste: la ricerca fornisce una misura della qualità della relazione tra i consumatori e le insegne. Per la realizzazione di "Migliore Insegna 2026" sono state coinvolte 118 insegne provenienti da 27 settori diversi, mentre sono state 34.000 le esperienze d’acquisto su cui si sono espressi i consumatori, fornendo un punteggio a oltre 100 parametri tra cui l’offerta, il personale, l’Esg, l’assistenza all’acquisto, le modalità di pagamento, i programmi di fidelizzazione e l’identità d’insegna. Bottega Verde ha ottenuto il titolo grazie agli alti punteggi raggiunti nei parametri "Personale disponibile", "Proattività del Personale" e "Qualità dei prodotti".
E non è tutto: Bottega Verde infatti ha ricevuto anche il premio speciale “Migliore Human Touch”, attribuito all’azienda perché si è contraddistinta, tra le oltre 100 insegne del panel, per il punteggio più alto nella media di tutti i valori riferiti al giudizio dei consumatori sul personale di vendita. Francesca Bevilacqua, Brand Director di Bottega Verde, ha dichiarato: “Siamo onorati di aver ricevuto due riconoscimenti così prestigiosi, provenienti da un’indagine così importante che evidenzia quanto i consumatori attribuiscano sempre maggiore valore alla qualità del servizio e alla cura della persona. Oggi, la relazione di fiducia e l’esperienza di acquisto rappresentano elementi fondamentali nelle scelte dei consumatori che vanno oltre la valutazione dell’offerta di prodotti. Da sempre, per Bottega Verde, la centralità del cliente è un principio guida: ci impegniamo ogni giorno a offrire consulenza, assistenza e trasparenza, con l’obiettivo di creare un legame autentico e duraturo con chi sceglie il nostro marchio”.