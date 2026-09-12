Il sonno primo alleato skincare: un night club per le "beauty addicted"

Estée Lauder presenta a Milano "Written in the Stars", un pop-up immersivo che invita il pubblico a scoprire una nuova dimensione della night skincare routine © Ufficio stampa
Il sonno non è un lusso. Dormire bene è un pilastro del nostro benessere, oltre ad essere il primo alleato beauty. La chiave del successo di una corretta skincare routine notturna è infatti il riposo notturno. Molto di più di una semplice parte della giornata: è il tempo del silenzio, del rinnovamento, della rigenerazione. Ed è proprio attraverso oltre 40 anni di ricerca sui suoi benefìci che un brand amatissimo, nato 80 anni fa grazie alle intuizioni pionieristiche della sua fondatrice, osserva, studia e interpreta questi effetti sulla bellezza della pelle, sfruttando il potere della notte. E promuovendo per l'intero weekend un'iniziativa gratuita e aperta a tutte, per regalare un risveglio radioso.
Dal potere del sonno alle stelle: il night club per le "beauty addicted"
In occasione dell’80esimo anniversario della sua nascita, la maison di bellezza Estée Lauder presenta a Milano "Written in the Stars", un pop-up immersivo che invita il pubblico a scoprire una nuova dimensione della night skincare routine. Fino a domenica 13 settembre, negli spazi di Foro Buonaparte 66, è allestito un universo ispirato alla notte, alle stelle e alla scienza della riparazione notturna di cui il brand è leader indiscusso. Dal 1946 a oggi, la storia di Estée Lauder è infatti costellata di intuizioni pionieristiche, formule rivoluzionarie e rituali senza tempo. Il pop-up nasce per raccontare questa eredità in modo contemporaneo, attraverso un viaggio che intreccia storytelling, formazione ed esperienza di prodotto, con un focus particolare sulla competenza del marchio, leader nella skincare notturna.
Un viaggio interattivo nel mondo del beauty e nella storia
Ripercorrendo le tappe fondamentali del brand, gli ospiti vengono accompagnati alla scoperta di formule e texture diventate iconiche e delle ultime novità. Al centro, l'universo Advanced Night Repair, con il siero numero uno al mondo, che ha rivoluzionato il concetto di skincare notturna e che continua a rappresentare l'avanguardia della ricerca Estée Lauder. È stata infatti lei la prima a parlare di riparazione cellulare, creando nel 1982 la formulazione racchiusa nell'inconfondibile "little brown bottle" e potenziata nel corso degli anni, fino ad oggi. Fu subito, già allora, un successo planetario, con otto flaconi venduti ogni minuto nel mondo.
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Estée Lauder, fondatrice del brand di bellezza che porta il suo nome
Sempre negli spazi del pop up milanese – aperto dalle ore 9 alle 19 – è possibile, inoltre, partecipare a momenti educativi personalizzati con gli esperti, ricevere consigli dedicati ai rituali serali e al riposo da TheGoodnighter, la prima sleep influencer italiana, e incontrare una "fortune teller", una cartomante. Sono poi in programma – su appuntamento – anche masterclass di gruppo della durata di 30 minuti, guidate dalle skin expert del brand e dedicate alla costruzione di una routine skincare personalizzata, e a sessioni one-to one della durata di 20 minuti – sempre su appuntamento - con focus skincare e analisi della pelle realizzata grazie al dispositivo Estée Mini-Lab, che si avvale del supporto dell’AI.
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"Written in the Stars": il pop-up immersivo di Estée Lauder si trova nel cuore di Milano, in Foro Bonaparte 66