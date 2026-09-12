Il sonno primo alleato skincare: un night club per le "beauty addicted"

Il sonno non è un lusso. Dormire bene è un pilastro del nostro benessere, oltre ad essere il primo alleato beauty. La chiave del successo di una corretta skincare routine notturna è infatti il riposo notturno. Molto di più di una semplice parte della giornata: è il tempo del silenzio, del rinnovamento, della rigenerazione. Ed è proprio attraverso oltre 40 anni di ricerca sui suoi benefìci che un brand amatissimo, nato 80 anni fa grazie alle intuizioni pionieristiche della sua fondatrice, osserva, studia e interpreta questi effetti sulla bellezza della pelle, sfruttando il potere della notte. E promuovendo per l'intero weekend un'iniziativa gratuita e aperta a tutte, per regalare un risveglio radioso.