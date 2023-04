Beauty, botulino vegetale: così le star dicono addio al botox

Beauty: "must have" e novità per Pasqua e Pasquetta

Nel mondo beauty è già una star.

Il segreto di bellezza di tante celebs potrebbe essere racchiuso in una pianta, l'Acmella Oleracea. Originaria del Sud America e dell'Africa tropicale, già usata anticamente come analgesico e per curare in particolare il mal di denti, è anche un potentissimo attivo anti-age con un effetto simile a quello della tossina botulinica, ragione per cui viene definita "botulino vegetale".