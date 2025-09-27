Addio Prada, il diavolo ora veste D&G: alla sfilata milanese si gira il film con Meryl Streep

Così, quando si stavano ormai spegnendo le luci e tra Naomi Campbell e Michele Morrone sono rimasti un paio di posti vuoti, era ormai chiaro che sarebbero arrivati i protagonisti della pellicola, accolti dall'applauso del pubblico in sala. Seduta tra Stanley Tucci e Naomi Campbell, Meryl Streep è rimasta imperturbabile per tutta la sfilata, proprio come la celebre direttrice cui è ispirato il suo personaggio.