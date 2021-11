Clima, Oxfam: "Nel 2030 l'1% più ricco del mondo produrrà emissioni 30 volte oltre i limiti"

-afp

Nel 2030 le emissioni di CO2 nell'atmosfera prodotte dall'1% più ricco della popolazione mondiale saranno 30 volte superiori ai livelli sostenibili per limitare l'aumento delle temperature globali entro 1,5 gradi centigradi. E' l'allarme lanciato dall'Oxfam in occasione della Cop26 sul clima di Glasgow, secondo cui per scongiurare il riscaldamento globale oltre la soglia limite ciascun abitante del pianeta dovrebbe inquinare la metà rispetto a oggi.