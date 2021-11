Cop26, metano e inquinamento, ecco perché le emissioni vanno ridotte

Ad oggi vengono rilasciate ogni anno in atmosfera circa 380 milioni di tonnellate di metano, proveniente prevalentemente dall’industria dei combustibili fossili, dalle discariche di rifiuti e dal settore agricolo. Questo gas ha raggiunto livelli record di concentrazione nell’atmosfera, quasi 1,9 parti per milione. Per raffronto, la CO2 è da qualche anno stabilmente sopra le 400 parti per milione, ricordando però che il metano incide molto di più sull’effetto serra.

Come emerge dal rapporto uno degli obiettivi da raggiungere è ridurre le emissioni antropiche di metano del 45% entro il 2030, risparmiando quindi circa 180 milioni di tonnellate di metano all’anno. Una riduzione di tale portata risparmierebbe un aumento della temperatura globale di 0,3°C al 2045 e in termini di costi sanitari e sociali, equivarrebbe a prevenire nel mondo 260.000 morti premature. Oltre agli interventi nei settori critici, alla riduzione delle emissioni di metano contribuiranno anche altre misure come la transizione a fonti di energia rinnovabile e l’efficientamento energetico.