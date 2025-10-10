Regionali Toscana, ecco chi è il candidato presidente per il centrodestra Alessandro Tomasi

Alessandro Tomasi, nato a Pistoia il 18 settembre del 1979, è sposato con due figli. E' laureato in Scienze Politiche alla facoltà Cesare Alfieri di Firenze. Attualmente è coordinatore regionale di FdI ed è il sindaco FdI di Pistoia. Tifoso della Pistoiese e appassionato di musica, fumetti, letteratura americana, "ha sempre vissuto del proprio lavoro di artigiano, - si legge nel Curriculum vitae pubblicato sul sito istituzionale del municipio - ma fin da ragazzo ha dedicato tempo e forze all'impegno civile e politico per la città: prima come rappresentante di istituto all'Istituto tecnico industriale Fedi e come membro della Consulta provinciale degli studenti, poi come presidente provinciale del Movimento giovanile di Alleanza nazionale e coordinatore regionale".