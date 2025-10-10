Logo Tgcom24
Regionali Toscana, ecco chi è il candidato presidente per il centrodestra Alessandro Tomasi

Classe 1979 è attualmente coordinatore regionale di FdI e sindaco FdI di Pistoia

10 Ott 2025 - 11:15

Alessandro Tomasi, nato a Pistoia il 18 settembre del 1979, è sposato con due figli. E' laureato in Scienze Politiche alla facoltà Cesare Alfieri di Firenze. Attualmente è coordinatore regionale di FdI ed è il sindaco FdI di Pistoia. Tifoso della Pistoiese e appassionato di musica, fumetti, letteratura americana, "ha sempre vissuto del proprio lavoro di artigiano, - si legge nel Curriculum vitae pubblicato sul sito istituzionale del municipio - ma fin da ragazzo ha dedicato tempo e forze all'impegno civile e politico per la città: prima come rappresentante di istituto all'Istituto tecnico industriale Fedi e come membro della Consulta provinciale degli studenti, poi come presidente provinciale del Movimento giovanile di Alleanza nazionale e coordinatore regionale".

Regionali in Toscana, i candidati presidenti

La carriera politica inizia ufficialmente quando viene eletto in Consiglio comunale a Pistoia nel 2007 con Alleanza nazionale, poi è passato al Popolo della Libertà e nel 2013 a Fratelli d'Italia; nel 2014 ha creato il gruppo consiliare Pistoia Domani. Si è occupato di vari settori, dall'urbanistica alla cultura, dall'ambiente al bilancio. Nel 2017 si è candidato alla carica di sindaco di Pistoia, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega Nord, Forza Italia e dalla lista civica Pistoia Concreta: è stato eletto al primo turno, diventando il primo sindaco di Pistoia del centrodestra dai tempi del Dopoguerra. Nel 2022 si è ricandidato - appoggiato dalle liste Ale Tomasi Sindaco, Fratelli d'Italia, Centristi Forza Italia, Lega e Amo Pistoia - ed è stato riconfermato primo cittadino sempre al primo turno. Nel 2024 Giorgia Meloni l'ha nominato coordinatore toscano di FdI.

Elezioni Toscana, il centrodestra ufficializza la candidatura di Alessandro Tomasi

Regionali Toscana, chi è il candidato presidente per il campo largo Eugenio Giani

Chi lo sostiene per le Regionali 2025

 Il candidato presidente della coalizione di centrodestra Alessandro Tomasi è sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi moderati-Civici per Tomasi e la lista civica "È Ora!-Tomasi presidente". A chiusura della campagna elettorale è in programma il comizio del centrodestra per le elezioni regionali in piazza San Lorenzo a Firenze: sono stati annunciati il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini per sostenere Tomasi.

Leggi anche

Elezioni Regionali Toscana, come e quando si vota

Regionali in Toscana, tre milioni chiamati urne con l'incognita affluenza

Le parole di Tomasi alla vigilia del voto

 "La Toscana non è rossa, la gente vuole concretezza. Ceccardi apparve troppo offuscata da Salvini. Io ho fatto una campagna sui temi, in prima persona, libero". Lo afferma, in una intervista a La Repubblica, Alessandro Tomasi, sindaco FdI di Pistoia e candidato del centrodestra alle elezioni Regionali in Toscana, facendo chiarezza sul suo passato: "Io non frequentavo Casapound, mai stato iscritto. Questa è una novella. Faccio da otto anni il sindaco, ho giurato sulla Costituzione antifascista. Spero non si voti per la paura ma per la speranza che cambino le cose".

Elezioni regionali, i risultati delle ultime tornate in Toscana

"Vengo - racconta - da una famiglia umile. Mio padre è fornaio, sempre stato socialista. Dico che la povera gente è quella che va protetta di più. La sicurezza è un problema prima di tutto per chi non si può permettere le inferriate". Indicando quelli che, a suo parere, sono stati gli errori del presidente Giani, sottolinea: "Non ha governato i fenomeni. C'è una grande opera che ha fatto? La Firenze-Pisa-Livorno, la Tirrenica, l'aeroporto di Firenze? Non abbiamo un termovalorizzatore. E dietro ai roboanti annunci di case della salute abbiamo il 51% di toscani che si rivolge alla sanità privata e lunghe liste d'attesa".

Alla domanda su quale sarà il suo futuro se dovesse perdere risponde: "Opposizione in Regione".

