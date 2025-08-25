Elezioni Toscana, il centrodestra ufficializza la candidatura di Alessandro Tomasi

Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Toscana. È quanto si legge in una nota. "Si è tenuta - si spiega - una riunione dei vertici regionali toscani del centrodestra, un incontro decisivo che ha ufficializzato il percorso per le prossime elezioni regionali. La coalizione, composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati, ha indicato in maniera unanime e convinta il nome di Alessandro Tomasi come candidato alla presidenza della Regione Toscana". "La coalizione ringrazia i candidati alla presidenza espressi negli scorsi mesi, Elena Meini e Deborah Bergamini, e tutte le forze che stanno lavorando alla definizione del programma, che sarà messo a disposizione del candidato governatore come base condivisa di lavoro".