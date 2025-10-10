Regionali Toscana, chi è il candidato presidente per il campo largo Eugenio Giani

Eugenio Giani è il candidato del campo largo di centrosinistra. A sostenerlo ci sono il Partito democratico, il Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e la lista Eugenio Giani presidente – Casa riformista (che comprende Italia Viva, il Partito Socialista Italiano, il Partito Repubblicano, +Europa e alcune realtà civiche). A chiusura della campagna elettorale, l'assist della segretaria del Pd Elly Schlein con una battuta: "Eugenio c'è sempre te lo trovi anche al matrimonio di tua cugina senza sapere il perché". "Perché Giani è così - ha aggiunto - è sempre in mezzo alla gente ed è innamorato della sua terra. In questi anni la Toscana ha saputo innovarsi, indicando una via al Paese".