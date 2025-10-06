Logo Tgcom24
Regionali in Calabria, gli exit poll danno Occhiuto (Centrodestra) verso una vittoria larga

L'affluenza alle ore 15, chiusura dei seggi, si è attestata al 41,10%, circa tre punti e mezzo in meno rispetto alle consultazioni del 2021

06 Ott 2025 - 16:01
Spoglio in corso in Calabria, dove si è votato per l'elezione del nuovo presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale. Secondo gli exit poll, il governatore uscente di Centrodestra Roberto Occhiuto va verso una vittoria larga, con un vantaggio netto sull'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, candidato dai progressisti del centrosinistra. L'affluenza alle ore 15, chiusura dei seggi, si è attestata al 41,10%, in calo rispetto alle consultazioni del 2021.

Exit poll: Occhiuto avanti 58,5-62,5%, Tridico tra 36-40%

 Il secondo exit poll Opinio per Rai dà governatore ricandidato per il centrodestra in Calabria, Roberto Occhiuto al 58,5-62,5%, lo sfidante Pasquale Tridico al 36-40%; Francesco Toscano allo 0,5-2,5%. Alle 15 la copertura del campione è dell'82%.

Affluenza al 41,10%: in calo di 3,5 punti

 L'affluenza alle ore 15, chiusura dei seggi, si è attestata al 41,10%, circa tre punti e mezzo in meno rispetto alle consultazioni del 2021. L'affluenza alle urne domenica sera è stata pari al 29,8%, in calo rispetto alla tornata precedente.

