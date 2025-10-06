Regionali in Calabria, gli exit poll danno Occhiuto (Centrodestra) verso una vittoria larga

Spoglio in corso in Calabria, dove si è votato per l'elezione del nuovo presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale. Secondo gli exit poll, il governatore uscente di Centrodestra Roberto Occhiuto va verso una vittoria larga, con un vantaggio netto sull'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, candidato dai progressisti del centrosinistra. L'affluenza alle ore 15, chiusura dei seggi, si è attestata al 41,10%, in calo rispetto alle consultazioni del 2021.