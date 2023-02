Centrodestra in trionfo: sono "sue" 15 Regioni su 19, adesso c'è anche il Lazio

Il voto che ha cambiato maggiormente lo scenario nazionale resterà quello delle politiche del 25 settembre che vide stravincere il centrodestra unito contro un centrosinistra diviso: un successo che consentì a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, di diventare presidente del Consiglio e di formare un governo puramente politico e monocolore. Ma il vento che soffia forte sul centrodestra aveva inciso anche sulle elezioni ad ottobre in Sicilia, dove ad affermarsi - una conferma, per il centrodestra, allora governato da Nello Musumeci - era stato Renato Schifani. Ora le vittorie di Rocca nel Lazio e di Fontana in Lombardia: per il centrodestra è un trionfo.