Ballottaggi amministrative: Roma e Torino al centrosinistra, a Trieste vince Dipiazza (centrodestra)

"Ho vinto solo contro tutti, come Mario contro Silla" commenta a caldo Mastella che ha vinto al ballottaggio contro il candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano. "E' stata una campagna elettorale come mai si era verificata in vita mia, una campagna elettorale dai toni forti. E' stata un'Arca di Noè, di destra e sinistra, contro di me. Ma io dalla mia parte ho avuto il popolo di Benevento e, soprattutto, il voto della gente umile delle contrade".