Giorgia Meloni, la madre: "Contenta per lei, ora tolga il reddito di cittadinanza"

È felice, ma rimane con i piedi ben saldati a terra Anna Paratore, la madre di Giorgia Meloni, all'indomani del successo elettorale della figlia.

Intervistata da la Repubblica davanti l'uscio della sua casa a Garbatella , quartiere popolare di Roma-Sud, si dice contenta per la figlia ma senza troppi slanci emotivi. Alla domanda sul suo possibile ruolo da prima premier donna risponde: "Aspettiamo e vediamo come evolve lo scenario. Noi in famiglia siamo abituati a essere cauti, vediamo come va a finire". Più netto il suo giudizio politico: "Giorgia post-fascista? Tutte baggianate".