Giorgia Meloni primo giorno dopo la vittoria: i messaggi della figlia e il nuovo look

E così ha fatto, magari non riuscirà a staccare completamente la spina, ma all' indomani della vittoria elettorale di Fratelli d'Italia la candidata in pectore per Palazzo Chigi ha scelto il low profile. O meglio, ha scelto di dedicarsi alla famiglia, in primis sua figlia Ginevra, e anche a se stessa. Il suo parrucchiere di fiducia ha anche diffuso sui social la foto nel nuovo look di Giorgia Meloni.

Il post di Ginevra per mamma Giorgia -

Un post sui social la mattina e poi uno nel pomeriggio in cui in realtà a scrivere è sua figlia Ginevra: "Cara Mammina sono tanto felice che hai vinto ti amo tanto!". Giorgia Meloni sceglie il low profile per il primo giorno post elezioni. Nessun incontro o riunione, ma un'intera giornata da trascorrere in famiglia con il compagno e la loro bambina. La leader di Fdi non si fa vedere nella conferenza stampa prevista al quartier generale del partito allestito in un hotel nel centro di Roma lasciando che a spiegare gli obiettivi del futuro governo siano i due capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida insieme al responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli. Unico contatto con l'esterno è una breve "fuga" da casa per andare a prendere sua figlia.

Leggi Anche Elezioni, Giorgia Meloni festeggia la vittoria sulle note di Rino Gaetano

La decisione di stare lontano dai riflettori non le impedisce di mettere mano ai dossier più delicati. Il primo sicuramente è riguarda la composizione della squadra di governo. Ma è anche a se stessa che Giorgia Meloni sta pensando. Con un cambio di look. A raccontarlo è stato il suo stylist, Antonio Pruno, parrucchiere dei vip, che ha un salone a due passi da piazza di Spagna a Roma.

Taglio dei capelli portafortuna per Giorgia Meloni -

Un nuovo taglio portafortuna, così come fa sempre ogni volta alla vigilia di momenti importanti. E un look semplice ma deciso, "nel quale ogni donna possa identificarsi". Giorgia Meloni ha aspettato il silenzio elettorale per il suo rito scaramantico alla vigilia di ogni nuovo inizio: questa volta il taglio di capelli ha coinciso col trionfo del suo partito, primo in tutta Italia. A raccontare l'ennesima trasformazione della possibile futura premier e leader di Fratelli d'Italia è il suo hair-stylist, Antonio Pruno.

"Con il silenzio elettorale nel week end Giorgia, che per me è anche un'amica, si è presa una pausa e così mi sono potuto dedicare a lei. Cambia look ogni volta che deve fare una scelta o affrontare un cambiamento nel suo lavoro, del resto per lei sono sempre stato un portafortuna", spiega Pruno, che per Meloni ha scelto un bob lungo leggermente più corto davanti, così come un biondo più deciso. "Le ultime ore prima del voto? Era tesa ed emozionata, ma sfido chiunque a non esserlo nei suoi panni...". Pruno spiega anche che è stato fatto un percorso studiato anche per la sua immagine, ogni volta adattata allo specifico momento. Dunque ora l'ennesimo cambio di passo: "durante la campagna Giorgia ha avuto i capelli lunghi perché era giusto avere questa freschezza, quindi l'ho accompagnata in questo mood, ma ora terremo questo nuovo taglio e questo biondo più chiaro, perché è di gran moda e lei si sente più sicura così: una messa in piega semplice ma decisa, proprio come lei".