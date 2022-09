Elezioni, Giorgia Meloni: "La sinistra non accetta che il primo premier donna potrebbe essere di destra"

"La sinistra, per decenni, si è riempita la bocca della centralità dei diritti delle donne e non

il primo premier donna di questa nazione potrebbe essere di destra

Fratelli d'Italia Giorgia Meloni

Mattino Cinque

accetta che l'unico capo di partito donna, sia di destrae che potenzialmente. Non lo accetta perché la vive come una sconfitta ". Con queste parole la leader di, ospite a "", si rivolge direttamente alla sinistra che l'avrebbe definita "femmina, ma non femminista".

"Dalle nostri parti - precisa poi Meloni - vale solo il merito e non si guarda se sei maschio o femmina: se vali vai avanti, penso che sia giusto così". Secondo la leader di Fratelli d'Italia "alle donne non biosgna concedere nulla solo perché donne, ma è importante non discriminarle", perché le cose devono essere guadagnate a prescindere dal sesso.