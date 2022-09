Toto-ministri, la squadra del nuovo governo Meloni | Il rebus Salvini

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai ministeri "chiave": Economia, Interno, Difesa, Giustizia ed Esteri. Nelle scelte la leader di FdI, pur contando sui numeri significativi ottenuti dal suo partito, non potrà però tener conto dei suoi alleati. Antonio Tajani potrebbe andare alla Farnesina, mentre Fabio Panetta , ex direttore generale della Banca d’Italia, al Tesoro.

Ecco la possibile squadra, secondo Il Sole 24 Ore. Al ministro all’Economia a Franco potrebbe dunque succedere Fabio

Panetta

, da gennaio 2020 membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea. Una scelta per rassicurare i mercati.

Al ministero degli Esteri "candidato" naturale, anche alla luce del suo curriculum, potrebbe essere l’ex ambasciatore

Giulio Terzi di Sant'Agata

Tajani

. Oppure Antonio, per la sua esperienza e presenza in Europa. In alternativa, coordinatore nazionale di Forza Italia potrebbe andare al ministero della Difesa o alla presidenza della Camera.

Al ministero della Giustizia Giorgia Meloni potrebbe indicare l'ex magistrato Carlo

Nordio.

Marcello Pera

Rampelli

Sempre dalle fila di FdI potrebbe arrivare anche il prossimo ministro delle Riforme costituzionali,, ex presidente del Senato, un ruolo delicato visto gli argomenti in agenda. A Fabiosi aprirebbero le portedelle Infrastrutture e, in secondo ordine, dei Beni culturali o Ambiente.

Ignazio La Russa

Giorgio Mulè

, braccio destro di Meloni, potrebbe tornare alla Difesa (incarico ricoperto già nel 2008 sotto il governo Berlusconi), oppure diventare sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la questione deleghe da definire in un secondo momento Il sottosegretario uscente alla Difesa,, potrebbe approdare alla Difesa o al ministero del Sud.

Come presidente del Senato circola il nome di

Roberto Calderoli.

Il leghista, già vicepresidente, è considerato tra i maggiori conoscitori dei regolamenti di Palazzo Madama.

Un ministero per Salvini -

Piantedosi

L'alleato, che per sua stessa ammissione ha ottenuto all'indomani del voto , non andrebbe al Viminale. Secondo il Corriere della Sera, infatti, questa ipotesi non sarebbe particolarmente gradita alla Meloni. Niente ritorno al ministero dell'Interno (a cui potrebbe andare Matteo, prefetto di Roma) per il leader leghista, dunque. Per lui sarebbero pronti altri ministeri o la vicepresidenza del Consiglio.