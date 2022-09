Elezioni, fonti Lega: "La segreteria di Salvini non è in discussione" | La richiesta unanime: "Vada al governo"

Piena fiducia a Salvini, avrà ruolo fondamentale

alcuna richiesta di un cambio di leadership

analizzati i risultati delle elezioni

- Dal quartier generale della Lega non è arrivata dunque. Il clima è stato "sereno", riferiscono le fonti, e si sono, al di sotto delle aspettative, "programmando anche i passi da fare nell'immediato". "La Lega potrà recuperare il consenso grazie ai risultati che otterrà nel governo di centrodestra - e Matteo Salvini avrà un ruolo fondamentale - ripartendo anche dall'ascolto del territorio e dalla valorizzazione dei tanti amministratori a partire dai governatori", recita una nota ufficiale.

È andata "benissimo",

Massimiliano Fedriga

ha detto dopo il governatore Fontana e anche il presidente delle Regione Friuli Venezia Giulia,, lasciando in auto la sede del partito dopo oltre tre ore e mezza di vertice. "Abbiamo discusso dei congressi", ha aggiunto Fedriga, che alla domanda "Salvini sì o Salvini no?", ha risposto: "Salvini sì". "Bene" ha detto anche il vicesegretario del partito, Andrea Crippa, e pollice in su dal presidente del Trentino, Maurizio Fugatti.

Rammarico per i risultati della Lega

- Da via Bellerio è emerso anche il rammarico per la percentuale raggiunta nella tornata elettorale , che si sperava migliore e che molti hanno spiegato con la convivenza forzata con Pd e 5Stelle. C'è però anche la soddisfazione per i 95 parlamentari eletti, che Salvini riunirà giovedì pomeriggio a Roma.

Calendario e "priorità" del Carroccio

- In una nota del partito si legge che, in apertura di riunione, è stato sottolineato il calendario di tutti i congressi da celebrare nelle citta' entro la fine di ottobre. Ad oggi sono già stati rinnovati ed eletti 767 segretari cittadini sui 1.367 totali (quasi il 60%), a seguire verranno rinnovati anche tutti i segretari provinciali e, a seguire, quelli regionali. Già fissata per domenica 20 novembre l'assemblea di tutti gli iscritti della provincia di Bergamo (dove sono stati già rinnovati tutti i segretari cittadini) con l'elezione del nuovo segretario provinciale. Le "priorità della Lega sono "provvedimenti contro il caro-bollette, autonomia regionale e Quota41", afferma la nota rilasciata dalla Lega al termine del Consiglio Federale. "In particolare, la Lega chiederà di inserire il tema dellautonomia nel primo consiglio dei Ministri". La settimana prossima ci sarà un altro consiglio federale "per costruire insieme il governo di centrodestra".