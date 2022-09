Elezioni, dopo 35 anni Umberto Bossi non è stato rieletto in Parlamento

Il crollo della Lega e l'exploit di Fratelli d'Italia ha infatti fatto infatti saltare tutti i calcoli, e il collegio plurinominale Lombardia 2 della Camera, dove era in lista Bossi, non gli garantisce più il seggio. E per Bossi l'unica speranza di tornare a Roma è il ripescaggio con il calcolo dei resti.

"È il famoso 'flipper' - commenta Fabrizio Cecchetti, capogruppo lombardo della Lega - mi sembra strano per i numeri di rappresentanza, ma dobbiamo verificare". E sottolinea che "di ufficiale non c'è nulla, solo martedì sapremo". Per il momento, comunque, Umberto Bossi risulta non eletto, mentre in Lombardia entrano lo stesso Cecchetti, Bordonali, Ravetto, Comaroli e Zoffili.