Dalla premier Giorgia Meloni a Elly Schlein del Pd, da Antonio Tajani di Forza Italia a Carlo Calenda (Azione) e Matteo Renzi (Stati Uniti d'Europa), Conte rivendica la scelta di non candidarsi. "Mettere il proprio nome quando si sa che non si va all'Europarlamento è un inganno agli elettori", afferma il leader pentastellato. "Noi del Movimento 5 Stelle queste cose non le facciamo, non vendiamo la nostra anima per qualche voto in più".