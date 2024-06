"Come si fa a preferire Macron che è un bombarolo?", ospite a "Stasera Italia" il leader della Lega Matteo Salvini attacca il presidente francese sull'atteggiamento nella guerra in Ucraina e difende l'alleanza con Marine Le Pen in vista delle elezioni europee. "Rappresenta più di un terzo dei francesi che non sono dei matti", afferma.