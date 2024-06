La replica su Rete 4 - Per Schlein è Meloni che scapperebbe e non il contrario. "Perché è passato un anno e mezzo che è al governo e le condizioni degli italiani purtroppo non sono migliorate. Per lei è sempre colpa di qualcun altro. Ogni giorno cerca un capro espiatorio. Delle ripicche personali di Meloni agli italiani che non arrivano a fine mese non gli interessa", spiega la segretaria del Pd che poi conclude: "Non sono io che devo rispondere a lei o lei che deve rispondere a me. Lei deve rispondere a quei cittadini".