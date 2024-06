"Abbiamo scritto la storia, chiudendo una lunga stagione di governi tecnici e maggioranze arcobaleno, formando un governo legittimato dal voto popolare con una maggioranza ampia e coesa - afferma poi il premier -. Abbiamo usato legittimità e stabilità non per noi ma per gli italiani cominciando, mattone dopo mattone, a riformare il Paese: noi non stiamo al governo per pensare a come rimanerci, nel palazzo per sopravviverci. Vogliamo lasciare la nazione in condizioni migliori di come l'abbiamo trovata, costi quel che costi. E costerà perché ci saranno lavoro, sgambetti, trame nell'ombra, perché le forze della conservazione, dello status quo, che hanno bivaccato sulla pelle degli italiani faranno di tutto per impedircelo. Non importa perché siamo dalla parte giusta della storia e chi è dalla parte giusta non deve mai avere paura".