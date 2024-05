In trasmissione il presidente del Consiglio interviene anche sull'inchiesta che ha coinvolto la Regione Liguria e il presidente Giovanni Toti. "Non ho gli elementi per dire se Toti debba dimettersi, non ho avuto la possibilità di studiare e non posso parlare con lui. Penso che sia una decisione che sta in capo a Giovanni, che ha dimostrato sempre di amare la Regione che governa e la sua gente e sa cosa è meglio". E aggiunge: "Mi piacerebbe in futuro che, tra quando viene formulata una richiesta di misura cautelare e quando viene eseguita, non passassero mesi per poi eseguire la richiesta, guarda caso, in campagna elettorale. Perché se c'è il rischio di reiterazione del reato va fermato subito, e non dopo mesi in campagna elettorale. Quando avremo un sistema così forse le cose funzioneranno meglio".