La destra spagnola parte favorita alle elezioni di domenica, 29 novembre. Il conservatore Partito popolare (Pp) e la forza di estrema destra Vox potrebbero conquistare insieme circa 190 seggi, superando la soglia dei 176 necessari per la maggioranza assoluta, secondo il modello di proiezioni di El País, basato su 20mila simulazioni e su sondaggi pubblicati fino al 23 novembre. La probabilità di una maggioranza di governo per i due partiti è stimata all'83%. Ma questo, secondo il quotidiano spagnolo, solo uno dei cinque possibili scenari.
I possibili esiti delle elezioni in Spagna
Nel 13% dei casi, la destra potrebbe non raggiungere la maggioranza - come già accaduto nel luglio 2023 - aprendo la strada a un nuovo governo guidato da Pedro Sánchez (premier uscente) oppure a una situazione di stallo, con Junts per Catalunya decisivo per la formazione dell'esecutivo. Uno scenario, questo, possibile dopo che Junts ha escluso coalizioni con Vox.
Un'altra proiezione prevede una sostanziale sorpresa, con la vittoria del Psoe in termini di voti, ma senza la possibilità di governare, a causa di una maggioranza parlamentare delle destre, in un'ipotesi stimata intorno al 18%. In questa prospettiva, Pedro Sánchez vincerebbe le elezioni, ma sarebbe forzato a rinunciare a formare il governo, in una situazione sostanzialmente opposta a quella del luglio 2023. All'epoca il Pp si affermò come prima forza politica, ma il leader Alberto Núñez Feijóo non riuscì a convogliare una maggioranza sufficiente per la fiducia, e Sánchez fu riconfermato a capo dell'esecutivo.
Non è esclusa neppure un'avanzata ancora più consistente delle destre, che potrebbero arrivare a 202 dei 350 seggi del Congresso, anche se con una probabilità del 21%.