Un'altra proiezione prevede una sostanziale sorpresa, con la vittoria del Psoe in termini di voti, ma senza la possibilità di governare, a causa di una maggioranza parlamentare delle destre, in un'ipotesi stimata intorno al 18%. In questa prospettiva, Pedro Sánchez vincerebbe le elezioni, ma sarebbe forzato a rinunciare a formare il governo, in una situazione sostanzialmente opposta a quella del luglio 2023. All'epoca il Pp si affermò come prima forza politica, ma il leader Alberto Núñez Feijóo non riuscì a convogliare una maggioranza sufficiente per la fiducia, e Sánchez fu riconfermato a capo dell'esecutivo.



Non è esclusa neppure un'avanzata ancora più consistente delle destre, che potrebbero arrivare a 202 dei 350 seggi del Congresso, anche se con una probabilità del 21%.