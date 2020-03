Wall Street chiude in netto rialzo: Dow Jones +6,24%, Nasdaq +5,60% 

Wall Street vola con l'avvicinarsi del via libera del Congresso Usa al piano da 2mila miliardi di dollari di aiuti per l'economia. Il Dow Jones chiude in rialzo del 6,24% a 22.523,15 punti, il Nasdaq avanza del 5,60% a 7.797,54 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso del 6,13% a 2.627,30 punti.