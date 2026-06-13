Usa, via libera a Paramount sull'acquisizione di Warner Bros: c'è l'ok dell'Antitrust

Nel dettaglio, la divisione antitrust ha precisato che la fusione probabilmente favorirà la concorrenza "nell'intero ecosistema dei media e dell'intrattenimento, con vantaggi per i consumatori e i lavoratori americani". L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento, riunendo sotto lo stesso tetto due storici studi televisivi e cinematografici, oltre a numerose testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti via cavo.